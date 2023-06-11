Suriye topraklarından Türkiye'ye roketli saldırı! 5 roket Kilis'e düştü

Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine, Suriye'nin kuzeyinden bölücü terör örgütü tarafından ateşlenen 5 roket düştü. Bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine, Suriye'nin kuzeyinden atılan 5 roket düştü.



Bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. İlk bilgilere göre Türkiye tarafına düşen roketler nedeniyle yangın çıktığı belirtildi.

Bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisi ve sağlık ekibi yönlendirilirken, olay yerinde geniş güvenlik tedbirleri alındı.

Saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Bölgede güvenlik önlemleri artırıldığı kaydedildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Bugün saat 17.00 sıralarında Suriye’nin kuzeyindeki PKK/PYD/YPG/KCK terör örgütü tarafından ülkemize yönelik roketatar saldırısı gerçekleştirilmiştir. Kilis ilimizin Öncüpınar bölgesine yönelik 5 adet çok namlulu roketatar ÇNRA saldırısı nedeniyle herhangi bir can kaybımız ve yaralımız bulunmamaktadır. Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir” denildi.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı, Kilis'e atılan roketlerle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "PKK/YPG'li teröristlerin roket saldırısına karşılık verildi. Aralarında sözde yöneticilerin bulunduğu 7 terörist etkisiz hale getirildi" denildi.