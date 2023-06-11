  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Suriye topraklarından Türkiye'ye roketli saldırı! 5 roket Kilis'i vurdu

Suriye topraklarından Türkiye'ye roketli saldırı! 5 roket Kilis'e düştü

Suriye topraklarından Türkiye'ye roketli saldırı! 5 roket Kilis'e düştü
Güncelleme:

Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine, Suriye'nin kuzeyinden bölücü terör örgütü tarafından ateşlenen 5 roket düştü. Bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine, Suriye'nin kuzeyinden atılan 5 roket düştü.


Bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. İlk bilgilere göre Türkiye tarafına düşen roketler nedeniyle yangın çıktığı belirtildi.

Bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisi ve sağlık ekibi yönlendirilirken, olay yerinde geniş güvenlik tedbirleri alındı.

Saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Bölgede güvenlik önlemleri artırıldığı kaydedildi. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Bugün saat 17.00 sıralarında Suriye’nin kuzeyindeki PKK/PYD/YPG/KCK terör örgütü tarafından ülkemize yönelik roketatar saldırısı gerçekleştirilmiştir. Kilis ilimizin Öncüpınar bölgesine yönelik 5 adet çok namlulu roketatar ÇNRA saldırısı nedeniyle herhangi bir can kaybımız ve yaralımız bulunmamaktadır. Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir” denildi.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı, Kilis'e atılan roketlerle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "PKK/YPG'li teröristlerin roket saldırısına karşılık verildi. Aralarında sözde yöneticilerin bulunduğu 7 terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

Etiketler kilis roket suriye pkk ypg Türkiye saldırı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hafta boyunca hava nasıl olacak ? İşte gün gün hava durumu tahminleri
77'lik diva Ajda Pekkan ''Barbie'' olup transparan kıyafetiyle şov yaptı
MasterChef Türkiye'nin yeni jüri üyesi belli oldu
Kutu açılış videosuyla tanınmıştı: ''Tablet Reis'' tarzını değiştirdi
Ankara yine sele teslim: Sokak ve caddeler göle döndü
Dünden beri yanıyor: İstanbul'daki fabrika çıkan yangın söndürülemiyor
Mansur Yavaş'tan değişim sinyali: Son beğenisi olay yarattı
Yunanistan'ın geri ittiği 37 kaçak göçmen kurtarıldı
İmamoğlu cevapladı: CHP genel başkanlığına aday olacak mı?
Özgür Demirtaş piyasaları ''evcil hayvanlar dahi anlayacak'' diyerek anlattı