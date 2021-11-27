Suriye ve Yunanistan'a geçmeye çalışan 16 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Yunanistan hudutlarında yasa dışı geçiş yapmaya çalışan toplam 12'si terörist 16 şahsın hudut birlikleri tarafından yakalandığını açıkladı.
Suriye ve Yunanistan hudutlarında yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 8'i DEAŞ, 3'ü PKK/YPG, 1'i FETÖ üyesi toplam 16 kişi hudut birlikleri tarafından yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre, Suriye ve Yunanistan hudutlarında yasa dışı geçiş yapmaya çalışan toplam 16 şahıs hudut birlikleri tarafından yakalandı.
Yakalanan şahıslardan 8'inin DEAŞ, 3'ünün PKK/YPG ve 1'inin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
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