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Suriye ve Yunanistan'a kaçmaya çalışan 9 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 kişinin yakalandığını belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hudutlarımızdan yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Ülkemizden Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahıs yakalandı. Yakalananlardan 1'inin DEAŞ, 1'inin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

Etiketler Suriye yunanistan 9 kişi
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