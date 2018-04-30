Suriye yine alev alev ! Saldırının arkasında İsrail mi var ?

Suriye televizyonları, Hama ve Halep'te rejime ait bazı askeri üslere füze saldırıları gerçekleştirildiğini duyurdu. İsrail medyasında saldırıların arkasında İsrail'in bulunduğu yönündeki iddialar yer aldı.

Saldırı sonrası yangın çıktığı belirtilirken en az 38 kişinin hayatını kaybettiği öne sürülürken patlamanın şiddetiyle 2.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Suriye Hama'da rejim ve İran Devrim Muhafızlarının bulunduğu tugaya düzenlenen saldırıda mühimmat deposunun isabet alması sonucu şiddetli patlamalar meydan geldi ilk belirlemelere göre 38 kişi öldü 57 kişi yaralandı. Gece 10 buçuk sularında meydana gelen patlamaların etkisiyle bölgede 2.6 şiddetinde deprem meydana geldiği tespit edildi. Saldırıyı kimin düzenlediği henüz bilinmiyor.

200 FÜZE İMHA EDİLDİ

Amerikan New York Times gazetesi, Hama’daki depoda bulunan 200 füzenin imha edildiğini, bölgedeki güçlerin doğruladığını öne sürdü. Sadece Hama’da 11’i İranlı 16 kişinin öldürüldüğü de aynı haberde belirtildi.

OLAĞAN ŞÜPHELİ İSRAİL

İsrail Haaretz gazetesinin haberinde, saldırıların arkasında İsrail'in bulunduğu yönündeki iddiaya yer verildi. İsrailli yetkililer ise saldırıları inkâr ya da teyit eden açıklamalar yapmaktan kaçınıyor. İsrail, Suriye üzerindeki askeri hava faaliyetlerini Rusya ile koordine ediyor.