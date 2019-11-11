Suriye'de 4'üncü ortak devriye tamamlandı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde; Türk ve Rus askeri unsurlarının ve insansız hava araçlarının iştirakiyle dördüncü ortak kara devriyesi, Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde başladı."





DEVRİYE TAMAMLANDI

Milli Savunma Bakanlığı'nca Türk ve Rus askeri unsurlarının Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde yürüttüğü 4'üncü ortak kara devriyesinin tamamlandığı açıklandı. Bakanlığın açıklamasında, "Derbesiye bölgesinde icra edilen dördüncü kara devriyesine her iki taraftan dörder araç olmak üzere toplam sekiz kara aracı ve İHA’lar iştirak etti. Türk ve Rus askeri unsurları 10 kilometre derinlikte, 62 kilometre uzunluğundaki güzergâhta devriyeyi tamamladı" denildi.



