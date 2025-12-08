Suriye'de dikkat çeken hareketlilik! SDG'ye operasyonun ayak sesleri mi?

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'ye sevikayat yaptığı görüntüler ''SDG'ye operasyon hazırlığı'' iddialarını gündeme taşıdı. MSB kaynaklarından söz konusu görüntülere ilişkin açıklama geldi.

Suriye'de 14 yıl süren savaşın sona ermesi ve muhaliflerin 8 Aralık 2024'te Şam'a girmesiyle Beşar Esad liderliğindeki Baas rejiminin çöküşü üzerinden tam 1 yıl geçti.

Bölücü terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı SDG'nin Suriye ordusuna entegre olup olmayacağına ilişkin belirsizlik ise devam ediyor.

Cumhuriyet'ten Batu Bozkürk'ün haberine göre, dün gece saatlerinde “Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Suriye’ye Afrin, Resulayn ve Halep’in kuzeyinden girdiği, askeri konvoyların Münbiç'e doğru hareket ettiği, bir konvoyun Halep’e, bir konvoyun da Advaniyah sınır kapısından giriş yaptığı” iddiasıyla bazı görüntüler paylaşıldı.

Buna paralel olarak Suriye hükümetine bağlı güçlerin Deyrizor bölgesine askeri takviyeler yaptığı, topçu sistemleriyle birlikte insansız hava araçlarını bölgeye konuşlandırdığı aktarılmıştı.

Ayrıca, Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu’nun 5-6 Aralık’ta Suriye’ye yaptığı ziyaretin de SDG’ye yönelik askeri operasyon ihtimalini güçlendirdiği iddia edilmişti.

MSB KAYNAKLARINDAN AÇIKLAMA

Sosyal medyada gündem olan görüntülere ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Millî Savunma Bakanlığı kaynakları, “Rutin faaliyet, onun dışında bir şey yok” sözlerini kullandı.

Cumhuriyet