  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Suriye'de füzeli saldırı: 1 polisimiz şehit oldu

Suriye'de füzeli saldırı: 1 polisimiz şehit oldu

Suriye'de füzeli saldırı: 1 polisimiz şehit oldu

İçişleri Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde terör örgütü PKK/PYD'nin füzeli saldırısında 1 Özel Harekat Polisi'nin şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada:

Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez’in Mare ilçesinde zırhlı araca PKK/PYD terör örgütü tarafından Tel Rıfat Bölgesi’nden güdümlü füze ile yapılan saldırı sonucunda; Suriye Görev Gücünde görevli 1 Özel Harekat Polisimiz Şehit olmuş, 1’i ağır olmak üzere 3 Özel Harekat Polisimiz yaralanmıştır.

Etiketler suriye füze pkk pyd şehit
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Altın Portakal'da şıklık yarışı: Törene annesinin diktiği kıyafetle geldi
Felipe Melo, Galatasaray'a dönüyor
Kim Kardashian kendi seks kasedi ile dalga geçti
İstanbul'daki taksi krizi dünya basınında
Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı
Yüksekliği tam 30 metre: Dünyanın en büyük çay bardağı
Halil Umut Meler'in atandığı maç sosyal medyada alay konusu oldu
Nusret Gökçe açıkladı: İşte yeni hedefi
Kız arkadaşına satırla dehşeti yaşatmıştı: Gözaltına alındı
Tam 75 milyon lira: İşte dünyanın en çirkin ve garip en pahalı otomobilleri