Suriye'de füzeli saldırı: 1 polisimiz şehit oldu

İçişleri Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde terör örgütü PKK/PYD'nin füzeli saldırısında 1 Özel Harekat Polisi'nin şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada:

Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez’in Mare ilçesinde zırhlı araca PKK/PYD terör örgütü tarafından Tel Rıfat Bölgesi’nden güdümlü füze ile yapılan saldırı sonucunda; Suriye Görev Gücünde görevli 1 Özel Harekat Polisimiz Şehit olmuş, 1’i ağır olmak üzere 3 Özel Harekat Polisimiz yaralanmıştır.