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  3. 13 Nisan 2020 21:06

Suriye'de koronavirüs vaka sayısı yükseliyor

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye'de yeni tip koronavirüs görülen kişi sayısının 25'e çıktığını bildirdi. Ülkede bugüne kadar koronavirüs nedeniyle 2 kişinin öldüğü biliniyor.

Suriye'de koronavirüs vaka sayısı yükseliyor
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BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde, Suriye'de rejimin şimdiye kadar 25 kişide virüse rastlandığını, 5 kişinin iyileştiğini, 2 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisini paylaştığını aktardı.

Salgının özellikle yerinden edilmiş milyonlarca savunmasız kişinin bulunduğu Suriye'nin kuzey batısına sıçramasından endişe duyduklarını belirten Haq, Dünya Sağlık Örgütü'nün giriş noktalarında denetimi artırıp, sağlık çalışanlarına gerekli eğitimi sağlayarak salgının yayılmasını önlemek için çabalarını artırdığını kaydetti.

AA

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