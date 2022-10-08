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Suriye'de PKK/YPG'ye bir darbe daha

Suriye'de PKK/YPG'ye bir darbe daha

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor. Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi" denildi. 

Etiketler suriye msb terörist
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