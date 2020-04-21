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  3. 21 Nisan 2020 07:42

Suriye'de TSK’nın bölgesinde çatışma çıktı!

Suriye'nin kuzeyinde, TSK tarafından güvenli bölge haline getirilmeye çalışılan Resulayn'da "Suriye Milli Ordusu" unsurları arasında çatışma çıktı.

Suriye'de TSK’nın bölgesinde çatışma çıktı!
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Çatışma Mehmetçiğin devreye girmesiyle son buldu. Konuya ilişkin açıklama ise Şanlıurfa Valiliği tarafından yapıldı. Ancak açıklamada çatışma nedeni ve ölü ya da yaralı olup olmadığına dair bilgi yer almadı. Açıklama şöyle:

Barış Pınarı Harekatıyla terörden arındırılan Resulayn'da 20 Nisan 2020 saat 22.30 sularında Suriye Milli Ordusuna bağlı iki grup arasında kısa süreli bir silahlı çatışma yaşanmış; meydana gelen olay, bölgede bulunan Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı birliklerimiz ve yerel unsurların müdahalesiyle sonlandırılmıştır.
 

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