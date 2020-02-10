Suriye'de Türk askerine saldırı: 5 şehit, 5 yaralı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre İdlib'de Suriye ordusunun açtığı ateş sonrası 5 asker yaşamını yitirdi, 5 asker de yaralandı. Bakanlık ayrıca tespit edilen hedeflerin yoğun şekilde ateş altına alınarak karşılık verildiğini duyurdu.

Açıklamada şunlar kaydedildi: "İdlib'de çatışmaları önlemek, hudut güvenliğimizi sağlamak, göçü ve insanlık dramını engellemek maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlarımıza, Rejim tarafından 10 Şubat 2020 tarihinde yapılan yoğun topçu atışı neticesinde, 5 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş, hedefler tahrip edilmiş ve şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır. Gelişmeler yakından takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz.""

Reuters Haber Ajansı ise Türk hükümeti kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Suriye ordusu güçlerinin, ülkenin kuzeyindeki Taftanaz'da bulunan gözlem noktasına saldırı düzenlediğini, Türk askerinin de karşılık verdiğini duyurdu.

Haberin duyulmasından dakikalar sonra bir açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız çerçevesinde İdlib’de insani krizi sonlandırmak amacıyla görev yapan kahraman askerlerimize yönelik saldırıda şehit olan evlatlarımıza Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum," dedi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Altun, "Yaşanan saldırıya misliyle mukabele edilmiş; düşman hedefleri derhal ortadan kaldırılarak, şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır. Bu hain saldırının talimatını veren savaş suçlusu, yalnızca Türkiye’yi değil, uluslararası toplumun tamamını hedef almıştır," ifadelerini kullandı.

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İLK SALDIRIDA 8 ŞEHİT VERMİŞTİK

3 Şubat'ta Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarınca yapılan yoğun topçu atışı sonucu 7 asker ile 1 sivil personel şehit olmuştu. Aynı saldırıda 13 asker de yaralandığı bildirilmişti.

Erdoğan saldırı ile ilgili aynı gün,"Türkiye, bu saldırının cevabını misliyle vermiş durumda, vermeye devam ediyor. Türkiye'nin kararlılığını sınayanlar hatalarını anlayacak" ifadelerini kullanmıştı.

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