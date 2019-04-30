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  3. 30 Nisan 2019 22:35

Suriye'de Türk askerlerine saldırı: 4'ü Türk 7 asker yaralı

Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesi'nde TSK ile ÖSO'nun bulunduğu bölgeye PKK/PYD'li teröristler saldırı düzenledi. Saldırıda 4'ü Türk 7 asker yaralandı.

Suriye'de Türk askerlerine saldırı: 4'ü Türk 7 asker yaralı
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Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesi'nde, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeli ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensuplarının bulunduğu bölgeye terör örgütü PKK/PYD'li teröristler tarafından düzenlenen saldırıda 4 Türk askeri ile 3 ÖSO mensubu yaralandı.

PKK/PYD terör örgütü tarafından Suriye'de görevli Türk askerlerinin ve ÖSO mensuplarının bulunduğu bölgeye havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 4 Türk askeri ile 3 ÖSO mensubu yaralandı.

Fırat Kalkanı'ndan acı haber: Bir şehit, 3 yaralıKilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 4 Türk askeri, yapılan müdahalenin ardından helikopterlerle çevre illerdeki hastanelere gönderildi.

Fırat Kalkanı bölgesinde korkunç terör saldırısıBölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

DHA

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