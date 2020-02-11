Suriye'de üretiliyor; Türkiye'de yerli üretim diye satılıyor!

İstanbul Bayrampaşa’da bulunan sebze halinde paketlenen sarımsaklar, Suriye’de üretilip Türkiye’ye getiriliyor. GünBoyu gazetesinin haberine göre “Yerli üretim” etiketi bulunan sarımsaklar için bakanlıktan henüz bir açıklama gelmedi.

"SARIMSAK ARZI YETERLİ"

Geçtiğimiz Ekim ayında açıklama yapan Kastamonu Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Yaman, "Bizlerin üretmesi lazım. Üretmeye mecburuz. Görüldüğü gibi pazarımızda yeterli miktarda var. Çiftçimizin ambarında yeterli miktarda sarımsağı var. Sarımsak arzında bir sorunumuz bulunmuyor" diye konuşmuştu.

"İTHALATA GEREK YOK"

Kastamonu Taşköprü Sarımsak Üreticileri Birliği Başkanı Abdullah Eligüzeloğlu ise, "Taşköprü sarımsağı Türkiye'nin ihtiyacını karşılayacak durumda. İthalata gerek yok. Bu ilçede haftada 2 gün pazar kuruluyor ve her hafta 100 tonun üzerinde sarımsak pazara gelir" ifadelerini kullanmıştı.