Suriye'de yakalanan teröristlerine başına çuval geçirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Fırat'ın doğusunun terör örgütlerinden arındırılmasına yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda 3. güne girildi. Terör hedeflerini savaş uçakları ve kara destek vasıtalarıyla vurmayı sürdüren TSK birlikleri, Suriye'deki ilerleyişine de devam ediyor. Bölgede hakimiyeti sağlayan Mehmetçik, Resulayn'da 3 teröristi sağ olarak ele geçirdi. Sosyal medyada yer alan görüntülerde ise teröristlerin başına çuval geçirilmesi ise dikkat çekti.

3 TERÖRİST YAKALANDI

Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 277 olurken TSK ve ÖSO harekatı başarıyla sürdürmekte. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde 3 terörist sağ olarak ele geçirildi. Görüntüde ise teröristlerin başına çuval geçirilmesi ise gözlerden kaçmadı.