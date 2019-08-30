Suriye'deki gerginlik sonrası sınır kapısı kapatıldı !

Cilvegözü Sınır Kapısı’nın karşısındaki Bab’ül Hava Sınır Kapısı önünde toplanan aralarında cihatçı grupların olduğu iddia edilen çok sayıda Suriyeli Türkiye’yi protesto etti. Sınır kapısını tekmeleyen Suriyelileri durdurmak için güvenlik güçleri havaya ateş etti. Cilvegözü Sınır Kapısı ise, güvenlik amaçlı ikinci bir emre kadar giriş ve çıkışlara kapatıldı.

Şam yönetiminin İdlib çevresindeki askeri operasyonları artırmasının ardından Türkiye’nin sınır kapılarına yakın bölgelere göç eden Suriyeliler bugün protesto gösterisi düzenledi.

Sosyal medyada paylaşılan çok sayıda videoda, ÖSO bağlantılı olduğu iddia edilen kalabalık grubun sınır kapısına kadar geldiği ve burada Türk güvenlik güçlerinin müdahalesine uğradığı görülüyor.

Suriyeliler sınırda ''Hain Türkiye'' diye slogan attılar !

SINIR KAPISI GİRİŞ ÇIKIŞLARA KAPATILDI

Grubun bir kısmının Avrupa'ya gitmek istediklerini söyleyerek Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'na yönelmesi üzerine, grup sınırdan uzaklaştırılırken, sınır kapısı ise güvenlik amaçlı ikinci bir emre kadar giriş ve çıkışlara kapatıldı.

Öte yandan, Reyhanlı bölgesindeki sınır hattına asker ve polis birliklerinden oluşan takviye ekipler gönderildi. Bölgede geniş güvenlik önlemi devam ediyor.