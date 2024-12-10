Suriye'deki patlamalar Türkiye'den görüntülendi
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Suriye'nin Kamışlı şehrinde yaşanan patlamalar, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.
Suriye'de Esad rejiminin düşmesiyle ülkedeki hareketlilik devam ediyor. Kamışlı şehrinde yaşanan patlama sesleri ve yükselen alevler, sınırdaki Mardin'in Nusaybin ilçesinde vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
İHA
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