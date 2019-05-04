Suriye'den acı haber: Yüzbaşı şehit, bir binbaşı yaralı

Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde PKK/YPG’li teröristler ile Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları arasında çatışma çıktı. Çatışmada, 1 binbaşı ile 1 yüzbaşı yaralandı. Yaralı askerler, ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan yüzbaşı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu, binbaşının ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.



Teröristlerle sıcak temas sağlanan bölge, sınırdaki topçu birlikleri tarafından ateş altına alındı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Zeytin Dalı Harekât bölgesinde, 4 Mayıs’ta PKK/YPG’li teröristlerin Tel Rıfat bölgesinden açtıkları atışlar sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Olay sonrası teröristlere ait belirlenen hedefler meşru müdafaa hakkı kapsamında bölgedeki ateş destek vasıtalarımız ile derhal ateş altına alınmıştır."

YARALI BİNBAŞI GAZİANTEP'E SEVK EDİLDİ

Tel Rıfat'ta teröristlerde çıkan silahlı çatışmada yaralanan binbaşı, Kilis Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep'e sevk edildi.





Öte yandan çatışmanın yaşandığı Zeytin Dalı Harekatı alanında kalan Tel Rıfat kasabasında teröristlerin bulunduğu bölgelerin TSK birlikleri tarafından ateş altına alınmasına devam ediliyor.