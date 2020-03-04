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SURİYE'DEN ACI HABERLER PEŞ PEŞE GELDİ: 2 EVLADIMIZ DAHA ŞEHİT DÜŞTÜ!
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  3. 04 Mart 2020 10:53

Suriye'den acı haberler peş peşe geldi: 2 evladımız daha şehit düştü!

Bahar Kalkanı Harekatı'nda iki asker şehit oldu, 6 asker yaralandı. Dün akşam saatlerinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'de 1 evladımızın şehit olduğunu duyurmuştu. Son gelen 2 şehit haberiyle son 24 saatteki şehit sayımız 3'e yükseldi.

Suriye'den acı haberler peş peşe geldi: 2 evladımız daha şehit düştü!
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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Bahar Kalkanı Harekât alanında bulunan unsurlarımıza Rejimin açtığı ateş sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 6 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş altına alınmıştır. Hedefler vurulmaya devam edilmektedir. 

Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar dileriz. Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız!

Harekâtın başlangıcından bu yana; 3 uçak, 8 helikopter, 3 İHA, 151 tank, 47 top/obüs, 52 ÇNRA, 8 hava savunma füze sistemi, 12 tanksavar silahı, 4 havan, 24 zırhlı araç, 27 zırhlı muharebe aracı, 34 silahlı pikap, 60 askeri araç ve 10 mühimmat deposu imha edilmiş, 3 bin 138 Rejim unsuru da etkisiz hale getirilmiştir.

Operasyonlarımız, Mehmetçiğe ve masum sivillere uzanan kanlı eller kırılana dek devam edecektir.''

Suriye'de 1 şehit daha! Çok sayıda da yaralı var!Suriye'de 1 şehit daha! Çok sayıda da yaralı var!

 

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