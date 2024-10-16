Suriye'den atılan roket Kilis'e düştü

Suriye tarafından atılan roket, Kilis'te mayınlı bölgeye düştü. Güvenlik kaynakları, sınır birliklerinin karşılık verdiği iddialarını yalanladı.

Suriye'nin Azez kentinde çatışma çıktı. Suriye tarafından ateşlenen roket, Kilis’teki mayınlı bölgeye düştü. Bölgede yangın çıktı.

Güvenlik kaynakları da bir roketin mayınlı araziye düştüğünü doğruladı. Ancak sınır birliklerinin karşılık vermediği belirtildi.

Güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamada, "Hudutun Suriye tarafında bir çatışmadan seken bir roket mayınlı araziye düşmüş ve yangın oluşmuştur. Birliklerimizin herhangi bir dahli yoktur. Karşılık da verildiği doğru değildir." denildi.