Suriye'den atılan roketler Kilis'e düştü!
Suriye'den atılan roketler Kilis Beşevler Mahallesi'ne düştü. İlk incelemelere göre ölü veya yaralı olmadığı belirlendi.
Suriye'den atılan roketler Kilis'te Beşevler Mahallesi'ne düştü. Yaşanan gelişmenin ardından ekipler harekete geçerken, bölgede yapılan ilk incelemelerde ölen ya da yaralananın olmadığı belirlendi.
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