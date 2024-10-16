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Suriye'den atılan roketler Kilis'e düştü

Suriye'den atılan roketler Kilis'e düştü
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Suriye tarafından atılan iki havan mermisi, Kilis'te mayınlı bölgeye düştü. Güvenlik kaynakları, sınır birliklerinin karşılık verdiği iddialarını yalanladı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin düzenlediği Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Azez kentinde akşam saatlerinde Sultan Murat ve Sukur Şamil isimli iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan anlaşmazlık silahlı çatışmaya döndü. Kilis'in Akıncı köyünün karşısında bulunan Azez kırsalındaki gruplar birbirlerinin bulunduğu alanları ağır silahlarla ateş altına aldı.

Kilis'e iki havan mermisi düştü; yangın çıktı

DHA'nın aktardığına göre, çatışmalar yer yer yoğunlaşarak sürerken, sınırı aşan iki havan mermisinin Türkiye tarafına düşmesi endişeye yol açtı. Havan mermileri, Akıncılar köyünün sınıra yakın noktadaki mayınlı arazisine düşerek patladı. Kimsenin yaralanmadığı patlamalar bölgede yangın çıkmasına neden oldu. Paniğe neden olan patlamaların ardından birçok kişi köyden ayrılarak kent merkezinde bulunan yakınlarının yanına gitti. 

Sınır hattında güvenlik önlemleri artırılırken, çıkan yangının da söndürülmesi için itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

Suriye tarafından atılan iki havan mermisi, Kilis'te mayınlı bölgeye düştü. Güvenlik kaynakları, sınır birliklerinin karşılık verdiği iddialarını yalanladı.

Güvenlik kaynakları: TSK karşılık vermedi

Güvenlik kaynakları da bir roketin mayınlı araziye düştüğünü doğruladı. Ancak sınır birliklerinin karşılık vermediği belirtildi. Yapılan açıklamada, "Hudutun Suriye tarafında bir çatışmadan seken bir roket mayınlı araziye düşmüş ve yangın oluşmuştur. Birliklerimizin herhangi bir dahli yoktur. Karşılık da verildiği doğru değildir." denildi. 

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ise "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de yaşanan çatışmaya bir dahli bulunmamaktadır, sınırlarımıza yönelik herhangi bir saldırı yoktur." açıklamasında bulundu.

İşte sınırdan kareler:

Suriye tarafından atılan roket, Kilis'te mayınlı bölgeye düştü. Güvenlik kaynakları, sınır birliklerinin karşılık verdiği iddialarını yalanladı.

Suriye tarafından atılan roket, Kilis'te mayınlı bölgeye düştü. Güvenlik kaynakları, sınır birliklerinin karşılık verdiği iddialarını yalanladı.

Suriye tarafından atılan iki havan mermisi, Kilis'te mayınlı bölgeye düştü. Türk Silahlı Kuvvetleri, top ve tank atışlarıyla karşılık verdi.

DHA

Etiketler kilis havan mermisi TSK
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