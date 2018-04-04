Zeytin Dalı'na katılan Mehmetçikler için talimat verildi
Zeytin Dalı'na katılan Mehmetçikler için talimat verildi
O ülkenin lideri yine küfür etti: ''O.. Çocuğu''
O ülkenin lideri yine küfür etti: ''O.. Çocuğu''
Hatay'daki FETÖ davasında eski polisler flaş karar
Hatay'daki FETÖ davasında eski polisler flaş karar
Suriye'den çekiliyor mu ? Beyaz Saray'dan DEAŞ açıklaması
Suriye'den çekiliyor mu ? Beyaz Saray'dan DEAŞ açıklaması
Türkiye ile Ukrayna anlaştı ! Daha çok kişi gidip gelecek
Türkiye ile Ukrayna anlaştı ! Daha çok kişi gidip gelecek
Doğum lekeleriyle dünyaya geldi ama...
Doğum lekeleriyle dünyaya geldi ama...
Dolar neden yükseliyor ? İşte doların ateşinin 4 nedeni
Dolar neden yükseliyor ? İşte doların ateşinin 4 nedeni
Iğdır'da tabura ateş açıldı: 1'i ağır 2 asker yaralı
Iğdır'da tabura ateş açıldı: 1'i ağır 2 asker yaralı
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 04 Nisan 2018 18:12

Suriye'den çekiliyor mu ? Beyaz Saray'dan DEAŞ açıklaması

Beyaz Saray, Suriye'deki DEAŞ'la mücadelenin sonlandırılacağını açıkladı.

Suriye'den çekiliyor mu ? Beyaz Saray'dan DEAŞ açıklaması
A+ A-

Beyaz Saray'dan Suriye açıklaması... Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada "Suriye'deki DEAŞ'ı yok etme operasyonu sona yaklaşıyor. ABD ve ortakları Suriye'de DEAŞ'ı bitirmekte kararlı" denildi

Beyaz Saray'dan bir son dakika Suriye açıklaması geldi. Açıklamada, "Suriye'deki DEAŞ'ı yok etme operasyonu sona yaklaşıyor. ABD ve ortakları Suriye'de DEAŞ'ı bitirmekte kararlı" ifadesi kullanıldı.

Beyaz Saray, "DEAŞ'ın yeniden ortaya çıkmaması ve barış için BM de dahil bölge ülkeleri ortak çalışmalı." dedi.

ABD Ulusal İstihbarat Ajansı Direktörü Coats, Beyaz Saray'ın dün Suriye konusunda bir karara vardığını belirtmiş, ABD'nin Suriye'den çekilip çekilmeyeceğine yönelik kararın yakında açıklanacağı bildirmişti.

TRUMP, "SURİYE'DEN DÖNME VAKTİ GELDİ" DEMİŞTİ

ABD Başkanı Trump, "Suriye'den dönmenin vakti geldi, bunu ciddi düşünüyorum. ABD'nin Suriye'deki varlığı ciddi külfet" dedi. Suudi Arabistan'ın kararla yakından ilgilendiğini söyleyen ABD Başkanı, Suudi yetkililere "Suriye'de kalmamızı istiyorsanız parasını ödemeniz gerekecek" ifadesini kullanmıştı.

abd , suriye , beyaz saray
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM