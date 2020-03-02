Suriye'den gelen o görüntü montaj çıktı!

Şehitlerin anısına F-16 pilotlarının ise, dün Suriye'de gökyüzüne kalp simgesi çizdiği ve Memhetçik'e selam yolladığı aktarılmıştı.

Söz konusu fotoğrafı, güvenlik uzmanı ve eski asker Abdullah Ağar, sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Ağar, "Bu fotoğraf 011700 Mart 2020’de yani bugün saat 17.00’de KOMANDOLARIMIZ tarafından çekildi. #İdlib Serakib-Neyrab üstü. İlgili GÖREV SONRASI, görevi icta eden F-16’larımız karadaki MEHMETÇİKLERİMİZE SEVGİLERİNİ GÖNDERİRKEN" diye yazmıştı.

Abdullah Ağar, bugün yaptığı paylaşımda ise, o fotoğrafın gerçek hikayesini aktararak, özür diledi.

Dünden beri konuşulan ve tartışılan fotoğrafın montaj olduğunu duyuran Ağar, Onbaşı Mehmet'in komutanını, komutanın da kendisini trollediğini anlatırken, bütün "suçu" üzerine aldığını belirtti.

Abdullah Ağar, söz konusu fotoğrafın altından çıkanı, şu sözlerle anlattı:

"Şu bizim Onbaşı Memet’in yaptığına bakar mısınız?

- Önce o, komutanını trolledi.

- Sonra komutanı beni trolledi.

- Ben de sizi trolledim.

Fotoğraf gerçek.

Uçaklarının varlığı gerçek. Ama kalp FAKE/MONTAJ arkadaşlar.

Bütün suçu üzerime alıyorum.

ÖZÜR DİLİYORUM.

Onbaşımı seviyorum."

İşte o paylaşım: