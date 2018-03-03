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  3. 03 Mart 2018 17:22

Suriye’den getirilen onlarca tabanca ele geçirildi

Suriye’den kaçak yollarla Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine getirilen 69 tabanca ele geçirilirken, Suriye uyruklu 3 kişi de gözaltına alındı.

Suriye’den getirilen onlarca tabanca ele geçirildi
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Akçakale ilçesinde Suriye’den getirildiği tespit edilen 69 tabanca ele geçirildi. Akçakale 2. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı güvenlik güçleri, Kepezli Mahallesi’nde sınırı yasa dışı yollardan geçen Suriye uyruklu M.B. (22), M.A. (21) ve A.R.’yi (39) gözaltına aldı. Bölgede tarama yapan güvenlik güçleri, 3 çuval içinde çeşitli markalarda 69 tabanca ile bu tabancalara ait mermi ve bir miktar uyuşturucu hap ele geçirdi. Silahlara el koyan güvenlik güçleri, adli işlemleri için şüphelileri jandarmaya teslim etti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




İHA

silah , suriye
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