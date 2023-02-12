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Suriye'den yurda girmeye çalışan 9 kişi yakalandı

Suriye'den yurda girmeye çalışan 9 kişi yakalandı
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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollarla girmeye çalışan 1'i PKK/PYD/YPG üyesi 9 kişinin yakalandığını duyurdu.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Deprem bölgesinde canla başla mücadele eden Mehmetçik, hudutlarımızın güvenliği için de görevinin başında. Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 kişi yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi. 

DHA

Etiketler milli savunma bakanlığı sınır suriye
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