Suriye'den yurda girmeye çalışan 9 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollarla girmeye çalışan 1'i PKK/PYD/YPG üyesi 9 kişinin yakalandığını duyurdu.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Deprem bölgesinde canla başla mücadele eden Mehmetçik, hudutlarımızın güvenliği için de görevinin başında. Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 kişi yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

DHA