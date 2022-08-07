''Suriyeli çalıştırıyorum'' diyen iş yeri sahibinden olay sözler

Ankara'da yapılan ve sosyal medyada yayınlanan bir sokak röportajında, 50 Suriyeli çalıştırdığını itiraf eden bir kişi Türkiye'nin görmezden gelinen gerçeğini gözler önüne serdi.

Ankara'da yapılan bir sokak röportajı, Suriyelileri çalıştıran işletmeler hakkında gerçeği gözler önüne serdi. Yanında 50 tane Suriyeliyi çalıştırdığını itiraf eden bir işletmeci, önemli itiraflarda bulundu. Türklerin haftalık bin 500 TL ve sigorta istediğini belirten işletmeci, bu yüzden daha uygun maaşlara (haftalık bin TL) Suriyeli işçi çalıştırdığını ifade etti. Suriyelilerin çalışkan olduğunu ileri süren işletmeci, çanta üretimi yaptıklarını söylerken, hayat pahalılığının olmadığını da ileri sürdü. Çevrede kendisine tepki gösterenlere "Telefonunu göster" cevabı veren işletmeci, Türklerin çalışmak istemediklerini, yanında kaçak çalıştırdığı Suriyelilerin sabah 08.00 ile akşam 19.00 arasında mesai yaptıklarını söyledi.