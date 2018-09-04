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  3. 04 Eylül 2018 16:47

Suriyeli çocuk kaynar su kazanına düştü

Şanlıurfa'da kaynar su dolu kazana düşen Suriyeli çocuk hayatını kaybetti.

Suriyeli çocuk kaynar su kazanına düştü
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Şanlıurfa'da kaynar su dolu kazana düşen Suriyeli  çocuk, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Harran ilçesinin Tahılalan Mahallesi'nde ikamet  eden Suriyeli anne Fatma Seleme, evinin bahçesindeki ocakta bulunan kazanda su  kaynattı.

Bu sırada ailenin 2 yaşındaki oğlu Ahmet Seleme, dengesini kaybederek  kazana düştü.

Üçüncü derecede yanığa maruz kalan çocuk, 112 Acil Servis ekipleri  tarafından ŞanlıurfaEğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakım  ünitesinde tedavi altına alınan Suriyeli çocuk, müdahaleye rağmen hayatını  kaybetti.

Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından babası  Mustafa Seleme'ye teslim edilen küçük çocuğun cenazesi Tahılalan Mezarlığı'nda  toprağa verildi.

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