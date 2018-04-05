Suriyeli kadının tuzağına düştü !

İstanbul’da, Suriyeli bir kadın tarafından eve çağırılarak tuzağa düşürülen Muhammed Ali Alabdullah (21) çete tarafından rehin alındı. Ailesinden 20 bin dolar fidye istendi. Polis eve operasyon düzenleyerek Suriyeli fidyecileri yakaladı. Evde işkence yapılan Alabdullah kurtarıldı. Fidyecilerden Mahmoud Alhajmuhammed’in cinsel istismardan kaydının olduğu ortaya çıktı.



İstanbul'da Suriye uyruklu 22 yaşındaki Muhammed A., cep telefonuyla kendisini arayarak ‘Pardon yanlış numara çevirdim' diyen ve sohbet başlatan kadının buluşma tuzağına düştü. Buluşma yerine gittiğinde Suriye uyruklu 3 kişi tarafından fidye amaçlı kaçırıldı. Polis, düzenlediği operasyonla Muhammed A.'yı kurtarırken, 20 bin lira fidye isteyen 3 kişiyi yakaladı. Fidyecilerin cep telefonunda Muhammed A.'ya yapılan işkence fotoğrafları çıktı.

Beyoğlu'nda bulunan Kasımpaşa Polis Merkezi'ne 3 gün önce giden Suriye uyruklu Nişan A., kuzeni Muhammed A.'nın kaçırıldığını ve fidyecilerin 20 bin lira paranın istediğini söyledi. Şikayet üzerine Gasp Büro Amirliği'ne bağlı Rehine Kurtarma ve Müzakere timleri harekete geçti.

10 SAAT İÇİNDE KURTARILDI

İstanbul'da turistlere rehberlik yaptığı öğrenilen Muhammed A.'nın en son Sultangazi'ye gittiği öğrenildi. İz süren polis, şüphelilerin kaldığı adresi tespit etti. Şikayetten 10 saat sonra düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 3 şüpheli yakalandı. Kaçırılan Muhammed A. da bağlı olarak evde bulundu.

CİNSEL İSTİSMAR KAYDI ÇIKTI

İşam Alabdullah, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği Rehine Kurtarma ve Müzakere timlerine ihbarda bulundu. Hemen çalışmalara başlayan Rehine Kurtarma timleri Alabdullah’ın irtibatlı olduğu tüm Suriyelileri araştırdı. Alabdullah’ın Türkiye’ye ilk geldiğinde ikamet ettiği Sultangazi Esentepe mahallesinde bir adres bulundu.

3 kişi sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin kaldığı evde yapılan aramada, tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi. Şüphelilerin incelenen cep telefonlarında kaçırılan Muhammed A.'nın işkence fotoğrafları çıktı.

Adrese yapılan operasyonda Muhammed Ali Alabdullah kurtarılırken fidyeci iki şüpheli yakalandı. Polisler evdeyken eve giren üçüncü şüpheli de gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden Mahmoud Alhajmuhammed’in cinsel istismardan kaydının olduğu ortaya çıktı.

'BULUŞMA' TUZAĞINA DÜŞMÜŞ

Kurtarılan Muhammed A., tanımadığı bir kadından gelen bir telefonla, başına bu işlerin geldiğini anlattı. Mağdur, polise verdiği ifadesinde "Bir kadın beni aradı. Tanımıyordum. Bana ‘Yanlış numara çevirdim' diyerek sohbet etti. Sonra 'buluşalım' dedi. Ben de buluşmaya gidince, 2 kişi silahla gelip beni kaçırdı" diye konuştu. Muhammed A., ailesine kavuşturulurken 3 şüpheli adliyeye gönderildi. Olayla ilgili kadın şüpheli aranıyor.