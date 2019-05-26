Suriyeli sığınmacı: ''Kafa kesmek istiyorum''

Bursa'nın yerel kanalı B Gazete'de yer alan habere göre; Kent Meydanı'nda Suriyeli bir kadının yanındaki 3 yaşlarındaki çocuğu dövmesi üzerine yoldan geçen bir Türk “Burası Suriye değil Türkiye bu ülkede çocuğunuzu dövemezsiniz” dedi.

Bunun üzerine çevredeki Suriyeliler Türk gencinin üzerine yürüyerek kovalamaya başladı. Tepki gösteren Türk vatandaşı koşarak olay yerinden kaçarken Suriyeli bir genç ise “Kafa keserim şerefsiz” dedi.

Sosyal medyada yayılan bir sokak röportajında Bursa'da yaşayan Suriyeli bir sığınmacının sarf ettiği “Kafa keseceğim” sözleri tepki çekti.

Röportaj sırasında bazı vatandaşlar Suriyeli gence “Burası Türkiye Cumhuriyeti. Sen burada kafa kesemezsin” şeklinde yanıt verdi.

Suriyeli sığınmacı, gelen tepkiler sonrasında “Ben 6 senedir Türkiye'deyim. Bir şey yok. Çalışıyorum, hayat çok güzel” dedi.

Suriyeli genç bu sabah polis tarafından gözaltına alındı.