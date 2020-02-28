Suriyeli sığınmacılar nehri yüzerek geçti!

Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejiminin düzenlediği saldırılar sonucunda 33 askerimizin şehit düşmesi üzerine Türkiye, Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenleri engellememe kararı aldı. Haberi duyan göçmenler, Yunanistan'a ve Bulgaristan'a gidebilmek için Türkiye sınırına akın etti.

Sınırın farklı noktalarından gelen görüntülerde Suriyeli mülteciler, Avrupa'ya ulaşabilmek için sınırın farklı noktalarından kaçak yollarla Yunanistan'a giriş yaptı.

Bunun son örneklerin biri de Meriç Nehri üzerinde yaşandı. Bulgaristan'da doğarak Türkiye'ye giren ve Edirne üzerinden Ege Denizi'ne dökülen Meriç Nehri, Yunanistan ile Türkiye sınırının bir kısmını oluşturuyor.

NEHRİ YÜZEREK GEÇTİLER

Sınırın öte tarafına geçmek isteyen mülteciler, nehri yüzerek geçti. O anlar ise kameralarca kaydedildi.