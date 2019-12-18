Suriyeli tarikat Gaziantep'te külliye yaptırıyor!

Suriye merkezli Haznevi Tarikatı, Şehitkamil İlçesi Karpuzkaya köyü yakınlarında, 67 bin metrekarelik alan üzerine külliye inşa ettiriyor.

Sözcü’nün haberine göre, Şehitkamil Belediye Meclis Toplantısı’na taşınan külliye tartışmasında CHP’li Meclis Üyesi Ali Güdücü, “Gaziantep’e ne faydası olacak ? Biz bu tarikatlardan çok çekmedik mi? Bu şehir, Taliban şehri mi olacak?” diye sordu.

‘RUHSATI VAR’

Şehitkamil Belediye Başkanı AKP’li Rıdvan Fadıloğlu ise “Müftülük onay vermiş, inşaatın ruhsatı var. Daha önceki dönemde mevzi imar planı olarak yapılmış bir yer. Buranın ruhsatını verdik, imara uygun yapılmış bir projenin ruhsatını vermemek gibi bir hakkım yok” dedi. Gaziantep’te de çok sayıda müridi bulunan Haznevi Tarikatı’nın Şeyhi Muhammed Haznevi yılda en az bir kez Türkiye’ye gelip, tarikatının zikir törenlerini yönetiyordu. Geçen yıl ölen Şeyh’in yerine oğlu tarikatın başına geçti.