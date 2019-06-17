Suriyeliler: Biz de denize girmek istiyoruz

Bursa'nın Mudanya ilçesi'nin Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz Suriyelilerin sahil şeridinde bulunmasını ve denize girmesini yasakladı. Benzer bir yasaklama Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde de yaşandı. Peki, bu yasaklara ve kendilerine yönelik eleştiri ve söylemlere karşı Suriyeliler ne diyor?

"ELBET DENİZE GİRECEĞİZ"

Milliyet gazetesinden Çiğdem Yılmaz'ın haberinde görüşlerine yer verilen Fatih Şam Yetimler Derneği'nin müdürü Suriyeli Mehdi Halil, kimseyi rahatsız etmeyi amaçlamadıklarını söylerken, "Bizlerin kimseye zarar verdiği yok. Evet Türkiye'ye bize kucak açtı. Biz de burada yaşıyoruz. Yaşarken de elbet gezeceğiz, denize gideceğiz. Ama bazı insanlar bundan rahatsız oluyor. Sıcak ve herkes gibi biz de denize girmek istiyoruz. Bizim amacımız kimseyi rahatsız etmek değil. Suriye'de güvenliğimiz tam anlamıyla sağlanıp, savaş bittiğinde gideceğiz" dedi.

“GİDECEK YERLERİ KALMADI”

Uluslararası Arap Akademisyenleri Derneği Onursal Başkanı Samir Hafez, "İnsanlar sürekli "Neden kendi ülkesinde kalıp savaşmıyor?' diyor. Oysa Türkiye'de yaşayan 100 bin Suriyeli savaşmak istiyor fakat savaşmaları için para lazım. Bir kişinin savaşması için ayda 500 dolar lazım. Bazı şehirlerde Suriyelilerin denize girmesi yasaklandı. 'Denizlere girmesinler denildiğinde Suriyelilerin birçoğu durumu farklı anladı. Suriyeliler 'Acaba parklara da mı gitmeyelim, sokağa da mı çıkmayalım endişesi yaşamaya başladı. Suriyelilerin bu sıcak havalarda denize girme ya da park ve bahçelere gitme hakkı yok mu? Artık Türkiye'de 3 buçuk milyon Suriyeli var. Burada binlerce doğum yapıldı. Gidecek yerleri kalmadı" değerlendirmesinde bulundu.



“SURİYELİLER GEZMEYE GELMEDİ”

İzmir Suriyeli Mülteciler Dayanışma Derneği Başkanı Muhammed Salih de şunları anlattı: "Biz Suriyeliler topraklarımızdan savaş nedeniyle çıkıp geldik. Fakat son zamanlarda sürekli, 'Suriyeliler nargile kafelerden çıkmıyor, Suriyeliler parklarda, Suriyeliler denize girmesin' söylemleriyle karşılaşıyoruz. Bayram dönemlerinde sürekli insanlar, 'Bayramda Suriye'ye gidiyorlar' diyorlar ama o topraklara bayram tatili için gitmiyor. Gidip doğup, yaşadığı yerlere bakıyorlar. Eğer yaşam alanları müsaitse ve gerekli alt yapı varsa Suriye'ye geri dönecekler, bunlar kontrol amaçlı gidilen ziyaretler. Suriyeliler buraya gezmeye gelmediler. Sürekli olarak, 'Suriyeliler öyle yapmasın, böyle yapmasın, eğlenmesin demek de insan hakları noktasında bir sıkınt yaratır. Çünkü insan hakları, her bireyin, eğlenme, dinlenme gibi hakkının olduğunu söylüyor."