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Suriyeliler KDV ve emlak vergisi ödüyor mu, ödemiyor mu ?

Suriyeliler KDV ve emlak vergisi ödüyor mu, ödemiyor mu ?
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Kayseri'de bir çocuğa cinsel istismar olayının ardından patlak veren "Suriyeli gerginlikleri" sürerken, CHP'den "Suriyelilere vergi muafiyeti var. KDV ve emlak vergisi ödemiyorlar" iddiası geldi. CHP'li ismin bu açıklamasına yanıt ise Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden geldi.

HalkTV'de yayınlanan bir tartışma programına katılan CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç programda, "Suriyeliler’e vergi muafiyeti var. Devlet yardımı var. KDV/Emlak Vergisi vermiyorlar. Kayseri’de dükkan tabelalarına ‘eleman arıyoruz, yabancı almıyoruz’ diyorlar. Türk vatandaş işe alınmıyor. O derece milliyetçilik yapıyorlar" ifadelerini kullandı. Külliye'den ise CHP'li ismin vergi iddiasına yalanlama geldi.

İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medyadan yayınladığı açıklama paylaşımına "Bir televizyon programında ortaya atılan, 'Suriyelilere vergi muafiyeti var. KDV/Emlak Vergisi vermiyorlar' iddiası doğru değildir. Türkiye'nin geçici koruması altındaki Suriyeli sığınmacıların vergi konusunda herhangi bir muafiyetleri veya ayrıcalıkları yoktur" notu düşüldü.

"MANİPÜLE ETMEYE YÖNELİK ASILSIZ İDDİALAR"

"Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" denilen paylaşımda şu açıklama yapıldı:

"Türkiye'nin geçici koruması altındaki Suriyeli sığınmacıların vergi konusunda herhangi bir muafiyetleri veya ayrıcalıkları yoktur.

Ayrıca ilgili birimler tarafından gerekli vergi denetimleri düzenli olarak yapılmaktadır.

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz.

Bir televizyon programında ortaya atılan, 'Suriyelilere vergi muafiyeti var. KDV/Emlak Vergisi vermiyorlar' iddiası doğru değildir"

Etiketler dmm suriyeliler suriyeli sığınmacılar kdv muafiyeti emlak vergisi muafiyeti
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