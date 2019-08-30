Suriyeliler sınırda ''Hain Türkiye'' diye slogan attılar !

İdlib'te toplandığı bildirilen kalabalık bir grubun Cilvegözü sınır kapısının karşısındaki Bab-El Hava'dan Türkiye'ye geçmeye çalıştığı iddia edildi.

Sosyal medyada paylaşılan çok sayıda videoda kalabalık grubun sınır kapısına kadar geldiği ve burada Türk güvenlik güçlerinin müdahalesine uğradığı görülüyor.

T24'ün aktardığına göre; Suriyeli gazeteci Muhammed Hasan jandarmanın Suriyelilere ateş açtığını iddia etti.

Gazeteci Ali Örnek, "Türkiye’nin kendilerini korumamasından şikayetçi ÖSO mensupları ve destekçileri “Hain Türkiye” sloganlarıyla Bab el- Hava kapısından geçip Türkiye’nin Cilvegözü kapısına girmeye çalışmış. Bu arada Suriye tarafında dalgalanan bayrak El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir’uş Şam’ın" diye yazdı.

Hasan Sivri ise, "Şu hale bak: Hatay sınırında bulunan Bab Al-Hava sınır kapısının Suriye tarafında yüzlerce kişi 'Hain, hain, hain; Türk ordusu hain' sloganı atıyor. Sınırın açılmasını veya Rus bombardımanın durdurulmasını istiyorlar" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Güvenlik analisti Metin Gürcan da, "Rusya ve Esad güçleri İdlib güneyinde askeri baskıyı arttırdıkça sınırlarımıza yönelik sığınmacı hareketliliği artacak...Binlerce Suriyeli sınır kapılarımızda...." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün cuma namazı çıkışı yaptığı açıklamalarda, "Özellikle İdlib'le ilgili gelişmeler bizim istediğimiz noktadadır dersek bu yalan olur. Şu anda bizim istediğimiz noktada değil. İdlib'de şu anda 600 bin civarında insan öldürüldü. Göç var ve bunlar kuzeyi zorluyorlar. Bu konuda da bizim tedbirli olmamız lazım. Bütün tedbirlerimizi almış durumdayız. Bütün personelden tanklarımıza kadar herkes orada. 12 gözlem kulemiz teyakkuz halinde. Biliyorsunuz 9 nolu, 10 nolu kulelerimize bazı tacizler olmuştu. Sayın Putin ile yaptığımız görüşmelerden sonra bu konuda da gerekli uyarılar yapıldı" demişti.

Rusya, İdlib'de 31 Ağustos'tan itibaren tek taraflı ateşkes olacağını duyurdu AFP, Suriye hükümet güçlerinin İdlib bölgesinde cumartesi gününden itibaren ateşkes ilan edileceğini aktardı.

Sputnik'in aktardığına göre Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi yapılan açıklamada, “İdlib’de durumu istikrara kavuşturmak için, Suriye hükümet güçleri tarafından tek taraflı olarak İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinde 31 Ağustos 2019 saat 06:00 itibariyle ateşkese gidilmesi konusunda anlaşmaya varılmıştır" ifadeleri yer aldı.