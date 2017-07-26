Suriyeliler ülkelerine dönüyor

Suriye'de 6 yıl önce başlayan iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen sığınmacılar, harekatın ardından terör örgütünden arındırılan bölgelere dönmeye devam ediyor.

GÜNDE 200 KİŞİLİK GRUP GİDİYOR

Gaziantep Valiliğince Karkamış ilçesinde kayıt işlemleri yapılan Suriyeliler, Göç İdaresi İl Müdürlüğü ekiplerinin nezaretinde ülkelerine dönüyor.

Yanlarına aldıkları eşya ve bavullarıyla Karkamış Gümrük Kapısı'na gelen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu, günde ortalama 200 kişilik grup güvenlik kontrolünden sonra Cerablus'a alınıyor.

SAYILARI 46 BİNİ AŞTI

Özgür Suriye Ordusu mensuplarının gümrük kapısında karşıladığı Suriyelilerin eşyaları, araçlara yüklenip evlerine ulaştırılıyor.

Harekatın ilk gününden bu yana Türkiye'den Suriye'ye dönenlerin sayısının 46 bin 750'ye ulaştığı bildirildi.