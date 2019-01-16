Suriyelilerden Türkiye'yi aşağılayan skandal video

Suriye'de çıkan savaştan kaçarak 2011 yılından bu yana Türkiye'ye sığınan Suriyelilere yönelik kamuoyundaki tepkiler artmaya devam ederken, deniz kenarında keyif yapan Suriyelilerin çektiği ve Türkiye'yi aşağılayan bu video izleyenlere "besle kargayı oysun gözünü" dedirtti.

Türkiye sınır kapılarını mağdur Suriyelilere açalı tam 8 yıl oldu. Bu süreçte Türkiye'ye gelen Suriyeli sayısı her geçen gün arttı ve 4 milyon sınırına dayandı. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 20 Aralık 2018 tarihi itibarıyla Türkiye’deki biyometrik verileriyle kayıt altına alınan Suriyeli mülteci sayısınının toplam 3 milyon 618 bin 624 olduğunu açıklamıştı.

Özellikle İstanbul'daki yoğun Suriyeli popülasyonu vatandaşın da tepkisini çekiyor. Diğer yandan topluma tam uyum sağlayamasa da karışan birçok Suriyelinin ise Türk askeri Suriye'de teröre karşı mücadele verirken ellerinde nargile ile sefa yapıyor olmasına da tepki yağıyor.

Suriyelilere yönelik en büyük tepkilerse yaz aylarında yaşanmıştı. İstanbul'un Marmara Denizi'ne kıyısı olan özellikle Bakırköy ve Yeşilköy sahillerine nargile kurup her gün piknik yapan Suriyeliler kendilerine yönelik tepkilere rağmen keyiflerinden ödün bile vermemişti.

İşte tepki çeken bu görüntülere bugün bir yenisi daha eklendi. Yaz aylarında Türkiye'de çekildiği belirlenen videoda iki Suriyeli denizde şakalaşıyor. Şakalarının asıl konusu ise insan hayatı ve Türkiye.

Avrupa'ya yasadışı göç trafiğinde Türkiye'nin botu batan, ölümle yüz yüze kalan yüzlerce Suriyeli'nin hayatını kurtardığını unutan Suriyeli iki gencin viral videosunda; gençlerden biri denizde boğulmuş gibi bekliyor. O sırada diğer Suriyeli arkadaşı gelip onu kurtarıp kıyıya çıkartıyor. Ama asıl rezalet bundan sonra yaşanıyor. Kurtarılan Suriyeli genç arkadaşına "burası neresi" diye sorup "Türkiye" yanıtını alınca, "neden kurtardın beni" diyerek arkadaşını dövmeye başlıyor.

İşte sosyal medyada yayılan ve büyük tepki çeken o video: