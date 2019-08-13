Suriyelilere Türkiye turu jesti

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Suriyeli mülteciler için yeni bir çalışma başlattı. Türkçe eğitimi alan Suriyeliler için Karadeniz turu düzenleyen bakanlık, çevre illerdeki valiliklerden özel ilgi istedi. Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre, gezinin amacı “Suriyeli öğrencilere üniversite hayatlarını kolaylaştıracak eğitimler verilirken, onların sosyal hayata adapte olmaları” denilerek açıklandı. Projenin YTB koordinesinde, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Avrupa Birliği (AB) desteğiyle gerçekleştirildiği duyuruldu.



Bakanlığın hedef kitlesini “Suriyeliler İçin İleri Düzey Türkçe Eğitim Programı” kapsamında üniversitelere bağlı dil merkezlerinde (TÖMER) devam eden öğrenciler oluşturdu. Programdaki öğrenciler için bu yıl Karadeniz Bölgesi’ne Trabzon ve Rize merkezli kültürel geziler planlandı. Gezi kapsamında İstanbul, Adana, Şanlıurfa, Gaziantep ve Hatay’dan otobüsler kaldırılacağı duyuruldu. Gezi programında, Trabzon şehir turu ve oradan da Ayder Yaylası’na giriş yer aldı. Bir gün sonra da öğrencilerin Uzungöl’ü ziyaret edeceği belirtildi. Sümela Manastırı’nın da gezilmesinin ardından Zigana Dağı’nda yemek molası planlandı.

Valilikler uyarıldı

Suriyeli öğrencilere yönelik tur için İçişleri Bakanlığı ve valilikler de harekete geçirildi. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü üzerinden 22 valiliğe resmi yazı ile “programın güzergâhında yer alan birimlerin bilgilendirilmesi, gerekli tedbir ve kolaylığın sağlanması” talimatı verildi. Uyarılan valilikler arasında İstanbul, Adana, Samsun, Malatya, Ordu, Sivas, Giresun gibi şehirlerin yanı sınıra tur güzergâhında bulunmayan çevre şehir valilikleri de yer aldı.

Geçen yıl Kapadokya

Bir önceki yıl gerçekleştirilen tur programına ilişkin de bakanlığın resmi sitesinde “Kamplarda ve şehir merkezlerinde eğitimlerden yararlanan binlerce öğrenci bu gezi programlarında Türkiye’nin tarihi ve kültürel yerlerini yakından tanırken bir nebze de olsa stres atma fırsatı elde ediyor. Gezi programlarının bu yılki ağında ise binlerce Suriyeli öğrenci doğal güzellikleriyle ünlü Bolu’da, Abant ve Gölcük tabiat parkları ile Yedigöller Milli Parkı’nda, yeşil ile mavinin buluşmasına tanıklık etme fırsatı buldu. Ardından kültür hazinemiz olan Kapadokya’da çeşitli programlara katıldılar” ifadeleri yer aldı.