Suriyelilere verilen kimiklerde süre sınırı kaldırıldı

AK Parti'nin hazırladığı ve yeni vergi düzenlemelerinin ön plana çıktığı torba tasarıda sığınmacılara ilişkin yer alan maddeler ise dikkat çekti.

Söz konusu maddeler arasında kaçak sığınmacılara ev kiralama ve genel sağlık sigortasında düzenlemeler yer alırken, sığınmacılar için verilen geçici kimlik belgelerinde yapılan düzenlemeye ilişkin bir madde tartışmalara neden oldu.

Sığınmacılara verilen geçici kimlik belgelerinin her altı ayda bir yenilenmesi zorunluydu, söz konusu düzenleme ile kimlik belgelerini yenileme süresindeki sınır kaldırıldı. Kararın ilgili bakanlığa bırakılacağı belirtilirken süreye ilişkin herhangi bir madde veya bilgiye yer verilmedi.

Ülkede kayıtlı sığınmacıların yanı sıra 2 milyonu aşkın da kayıtlı olmayan sığınmacının olduğu tahmin edilirken, sığınmacıları kayıt altında tutmayı kolaylaştıran bir düzenlemede sınırın kaldırılması, denetimin elden bırakılması olarak yorumlandı.

Söz konusu maddede bir gevşetmeye gidilmesiyle ülkedeki kaçak sığınmacı sayısında istemeyecek bir artışa neden olabileceği belirtiliyor.