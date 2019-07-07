Suriyelilerin dönüşü için çalışmalar hızlandı

24 Ağustos 2016 tarihinde başlayan Fırat Kalkanı harekatı ile terör örgütü DEAŞ’tan temizlenen Suriye’nin Azez kentinde hayat normale dönerken, ticaret de canlanmaya başladı. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan bölge halkı Türkiye’nin bölgeye istikrar getirmesiyle de bölge ekonomisi her geçen gün daha hızlı canlanıyor. Azez’den Türkiye’ye göç eden binlerce Suriyeli için de hızlı bir şekilde Türk müteahhitleri tarafından inşaatlara başlandı. İnşaatlar bitince Türkiye’ye göç eden binlerce Suriyeli için ülkesine dönüş kapısı açılacak. Özellikle birçok binanın yıkılmasıyla konut sıkıntısının yaşandığı bölgede inşaatlara hız verildi.







Azez’de yaşayan Türkmen Mustafa Ömeroğlu Türkiye’ye teşekkür ederek, “Türkiye’nin bölgeye girmesinin ardından bölgede hayat normale dönmeye başladı. Yol çalışmaları alt yapı üst yapı ve inşaatlar durmadan devam ediyor. Bu inşaatlar ve alt yapı çalışmaları bittikten sonra Türkiye’deki Suriyelilerin çoğu tekrar buraya dönecek” diye konuştu.