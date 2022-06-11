Suriyelilerin Kurban Bayramı'nda ziyaret izni olmayacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramı gibi Kurban Bayramı'nda da Suriyeliler için bayram izni olmayacağını bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Göç İdaresi Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında Suriyelilere Kurban Bayramı'nda da ülkelerini ziyaret etmek için izin verilmeyeceğini duyurdu.

Gündemin en çok tartışılan konularından biri olan sığınmacı konusunda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı'ndan önce "Misafirin ve misafirliğin süresi sınırlıdır. Önümüzdeki bayram günlerinde ülkelerine gidebilen Suriyeli sığınmacıların tekrar geri dönmesine gerek yoktur" açıklamasını yapmıştı.

Bahçeli'nin çıkışından kısa bir süre sonra Soylu, Suriyeli sığınmacıların bayramda ülkelerine gidiş konusunda kısıtlama uygulanacağını duyurmuştu. Bazı istisnalar haricinde sığınmacılar Suriye'ye bayram için gidememişti.