Suriyelilerin silahlı sopalı görüntüleri sonrası valilik harekete geçti

Adana'da ellerinde kılıç, bıçak ve sopalarla sokakta yürüdükleri sırada çekilmiş görüntüleri sosyal medyada paylaşılan Suriyeliler için harekete geçildi.

Valilikten alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda Suriye uyruklunun ellerinde kılıç, bıçak ve sopalarla sokakta yürüdüğü sırada çekilmiş görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti.

8 GÖZALTI

Ekipler, kimliği tespit edilen 7 şüpheli ve görüntüyü sosyal medyadan paylaşan kişi olmak üzere 8 Suriyeliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek.

Polis, görüntülerde yer alan ve kimlikleri tespit edilen diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

GERİ GÖNDERME MERZKEZİ'NE TESLİM EDİLDİLER

Adana'da, ellerinde döner bıçakları ve sopalarla sokakta yürüyen Suriyeli bir grup gencin sosyal medyada paylaşılan görüntülerinin tepkiye neden olmasının Adana Valiliği, yazılı açıklamada bulunarak olaya karışanların hepsinin yakalandığını ve Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildiğini duyurdu.

Adana Valiliği, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere ver verdi:

"Bugün bazı sosyal medya hesaplarında 'Suriyelilerin ellerinde sopa ve palalarla Adana sokaklarında dolaşırken görüntüleri' şeklinde servis edilen paylaşımlara ilişkin açıklama yapılması gereği duyulmuştur. İki gün önce çiftliklerde çalışmak üzere sabah saatlerinde işe giden bir grup, ellerinde sopalarla kendi arasında tartışmış, olay çalışacakları tarlaların yakınındaki mahallede meydana gelmiştir. Olaya karışan kişilerin tamamı yakalanmış olup, haklarında hukuki süreç yürütülmek suretiyle Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilmişlerdir."