Suriyeli'nin üzerinden çıkanlar polisi hayrete düşürdü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu 19 yaşındaki bir Suriyeli'nin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve polis rozeti ele geçirildi.

İnegöl ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, yaya olarak gezen Suriye vatandaşı Amir S.'nin hareketlerinden şüphelendi. Polisin durdurduğu şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve polis rozeti ele geçirildi.

Öte yandan, gazetecilerin polis rozetini sorması üzerine Amir S., "Polis kimliği değil o ağabey" diye cevap verdi. Kendisini polis olarak tanıttığı iddia edilen Amir S. gözaltına alındı.