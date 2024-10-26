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Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'ye bir darbe daha

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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde 17 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hala getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Münbiç bölgelerinde belirlediği 17 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

Etiketler PKK Suriye ypg terörist
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