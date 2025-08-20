Suriye'ye Türkiye'den pasaportla geçiş işlemleri başladı

Türkiye'nin 71 yıllık gıda devi iflas etti

Aleyna Tilki isyan ettiği açıklamasında hayranlarına müjdeyi verdi

Okullarda bu yıl zilsiz teneffüs dönemi başlıyor! Atatürk Haftası'nın tarihi de değişti!

Cem Küçük şimdi de memurları işaret etti: ''Bu kadar memur Türkiye'ye fazla''

Türkiye'nin insansız savaş uçağı KIZILELMA bir kez daha havalandı

Kavurucu sıcaklara bir mola daha: Sağanak yağışlar geliyor!

Cansız bedeni babasının aracında battaniyeye sarılı halde bulundu

AJet’ten 429 TL'ye uçak bileti kampanyası

Bu insanların neye baktığını görünce gözlerinize inanamayacaksınız!

Başsavcı Akın Gürlek ile görüşen AK Partili Şamil Tayyar yeni operasyonların sinyalini verdi!

Ekranların güzel sunucusu Zuhal Topal'ın 50 yaşına iki kala bikinili şovu olay oldu

Canlı yayında mide bulandıran ifadeler! Ünlü oyuncu isyan etti!

Türkiye'nin tarihi camisinde uygunsuz kıyafetlerle tepki çeken görüntüler

Yolcu uçağının motoru kalkıştan sonra alev aldı

Bu sefer kadın değil, erkek cinayeti! İki aylık eşini bıçaklayarak öldürdü

Trafik sıkışıklığından bunalan sürücü öyle bir şey yaptı ki...

Onlarca sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi!

Sosyal medyanın ünlü ucuza orjinal markacısı hırsız çıktı!

Kameranın önünde yoga şov yapan Pınar Altuğ'a çirkin taciz!

Karadeniz'den endişelendiren haber: Bu sefer kene değil, arı öldürdü!