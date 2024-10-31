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Sürücüler dikkat: Ankara-Bursa karayolunda hız limiti düşürüldü

Sürücüler dikkat: Ankara-Bursa karayolunda hız limiti düşürüldü
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Eskişehir il merkezinden geçen Ankara-Bursa (D-200) karayolunda hız limiti düşürüldü. 

Eskişehir Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinden geçen Ankara-Bursa karayolunda hız limitleri güncellendi. Buna göre, D-200 karayolunun 14'üncü ve 35'inci kilometreleri arasında belli araç türleri için hız limitinin düşürüldüğü açıklandı.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından; otomobil (M1)-(M1G), minibüs (M2), kamyonet (N1)-(NGT) ve panelvan (N1) türü araçlar için hız limitleri saatte 82 kilometre olarak belirlendi. Kamyon, çekici (N2)-(N3), otobüs (M2)-(M3) ve L3, L4, L5 VE L7 sınıfı motosiklet türü araçlar için ise hız limitleri saatte 70 kilometre olarak kararlaştırıldı. Bahsi geçen kararın 1 Kasım 2024 tarihi itibariyle uygulamaya başlanacağı duyuruldu.

Açıklamada ayrıca, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerinin sağlanmasının önceliğimiz olduğunu, sürücülerimizin yasal hız sınırları başta olmak üzere trafik kurallarına uymaları gerektiği hususunu hatırlatırız" ifadelerine yer verildi.

Eskişehir il merkezinden geçen Ankara-Bursa (D-200) karayolunda hız limiti düşürüldü. 

İHA

Etiketler ankara bursa yolu hız limiti eskişehir
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