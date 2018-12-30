Sürücüler dikkat ! Bunu yapanlara 20 bin TL ceza verildi

Isparta’da kar yağışının ardından bir parkta araçlarıyla drift yapan 4 sürücüye toplam 20 bin 40 TL para cezası uygulandı.

Kent merkezinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışının ardından saat 02.00 sıralarında Modernevler Mahallesi Sağlık Parkı içerisinde araçların trafik güvenliğini tehlikeye düşürdükleri ihbarını üzerine Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Olay yerine giden ekipler park içinde drift yapan 4 otomobilin sürücüsüne toplamda 20 bin 40 TL idari para cezası uyguladı. Otomobiller 2 ay süreyle trafikten men edilirken, sürücülerin ehliyetlerine de 2 ay el konuldu.