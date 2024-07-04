Sürücülere gökten ceza yağdı

Gaziantep'te drone destekli denetimlerde 47 araç ve sürücüsüne 294 bin 578 TL ceza kesildi.

Gaziantep Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde 47 araç ve sürücüsüne trafiği ve can güvenliğini tehlikeye atmaktan 294 bin 578 TL cezai işlem uygulandı. Denetimlerde trafiğe çıkması uygun bulunmayan motorlar ve araçlar trafikten men edildi.

İHA