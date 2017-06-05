Sürücülerin isyan ettiği uygulama son buluyor

Vatandaşların trafikte sıklıkla yaşadığı sorunlardan birisi haline gelen, ve sürücülerin neredeyse bir dakika içinde üç ceza birden almasına neden olan sıkıntı sona eriyor. Yapılan yeni düzenlemeyle arka arkaya kural ihlali yapan ve radara yakalanan sürücülere yazılan cezalar artık "tek bir ceza" olarak gönderilecek



Intertraffic İstanbul Fuarı kapsamında TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Sözcüsü, Erzurum Milletvekili, Intertraffic İstanbul Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı moderatörlüğünde düzenlenen “Ulaşım Sistemlerinin Türkiye’deki Geleceği” başlıklı panelde konuşan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akdeniz, Temmuz ayında otoyollarda devreye girecek ortalama hız tespit sisteminde, birden fazla tespite tek ceza kesileceğini söyledi.

Gelen sorular üzerine sözlerine, vatandaşlardan gelen haklı tepkiler üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından geçtiğimiz yıl durdurulan Trafik Elektronik Denetleme Sistemi (TEDES)’ten bahsederek başlayan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akdeniz, “Gazetelere yansıyan konular vardı. Belediyelerin kurduğu sistemlerde bazı usul hataları oldu. Vatandaşın mağdur edildiği görüldü. Bakanımız tarafından müdahale edildi. Usul ve esaslar değişti. Şimdi kamu yararı esas alınarak yeniden işlemeye başlayacak” dedi.

“Trafik kazalarını azaltmak için emniyet güçleri olarak olarak görünürlülüğümüzü artırıyoruz. Bu da yetmiyor teknolojiyi kullanıyoruz. Her sürücünün başına trafik polisi verme imkanımız yok” diyen Akdeniz, “ Daha önce bir dakika içinde 3 anlık hız tespitinden vatandaşlarımızın 3 ayrı ceza aldığı görüldü. Bu vicdanen doğru değildir. Bizim derdimiz vatandaşı devlete küstürmek değildir. Mümkünse ortalama hız yapacaksınız. Kural ihlalini alışkanlık haline getiren varsa bir defa ceza kesilecek. Örneğin 100 km’lik bir yolda 10 km’de bir anlık hız tespiti yapılacak” dedi.