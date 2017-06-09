Sürücülerin korkulu rüyası için flaş iddia

Yanlış park trafiği kilitlese de, çekicilerin belli limitleri olduğu ve bu işi ticarete döktükleri iddia ediliyor. Kimine göre ise çekiciler adeta 'ava' çıkıyor.



Günden güne artan araç yoğunluğu, İstanbul trafiğinde sorunları da beraberinde getiriyor. Kent trafiğinin en önemli nedenlerinden biri de sürücü hataları. Araç yoğunluğunun getirdiği park sorunuyla birlikte kuralları hiçe sayan sürücülerin olur olmaz yerlere park etmesi zaten dar olan sokakları geçilmez hale getiriyor. Sokaklarda kıpırdayacak yer bırakmayan bu ihlale karşı da çekiciler devreye giriyor.

Gazete Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu ve Uzay Kesmen'in haberine göre aracını park ettiği yerde bulamayan vatandaşlar, kendilerini bir anda yediemin otoparklarında ceza öderken buluyor. Bazı bölgelerde bir çekici turunu 9 dakikada tamamlarken, bazı yerlerde 5 dakikada bir araç çekiliyor.

GÜNLÜK LİMİT İDDİASI

İstanbul’da sayıları 150’yi bulan çekicilerin günde 2-3 bin arasında araç çektikleri tahmin ediliyor. Çekilen aracı otoparktan almak ise 197 TL’yi buluyor. Uzmanlar ise hatalı park eden araçları kilitleyen sistemin devreye konulması gerektiğini belirterek, çekicilerin, araçları kaldırırken trafiği tıkadıklarına dikkat çekiyor.

İddiaya göre, gün içinde İstanbul’un cadde ve sokaklarında vızır vızır gezen çekicilerin günlük araç çekme limiti bulunuyor. Örneğin, bir çekicinin görev yaptığı bölgede günlük en az 20 araç çekme zorunluluğu var. O rakamın altına inilmemesi gerekiyor. Her trafik çekicisinin hangi cadde ve sokaklardan araç çekecekleri de belli.

113 OTOPARK

İstanbul’da araçlar 7’si Trafik Vakfı, 106’sı da İstanbul Polis Hizmetleri Geliştirme ve Destekleme Derneği’nin kontrolünde olmak üzere 113 ayrı otoparka çekiliyor. Yönetmeliğe göre, Trafik Vakfı tarafından görevlendirilen çekicilerde, her şoförün yanında bir trafik polisi bulunmak zorunda. Araçların çekilmesi kararını görevli trafik polisi veriyor. Önceden herhangi bir uyarıda da bulunmuyor. Ancak, memur çekilen her aracı fotoğraflamak zorunda. Çekicilerin bölgelere göre çalışma saatleri de değişiyor.

‘BELLİ BİR RAKAM YOK’

Günlük araç kotası iddiasını emniyetin 106 otoparkından sorumlu olan Polis Hizmetleri Geliştirme ve Destekleme Derneği’nin İstanbul Oto Emniyeti Şube Müdürü Ünver Bayram’a soruldu. İddiaların asılsız olduğunu söyleyen Bayram, “Kesinlikle öyle bir şey yok. Trafik çekicileri ve görevli polis memurları hatalı park halindeki araçları çekerler. Bunun belli bir rakamı olmaz” dedi. Gelen tüm şikâyetleri dikkatlice incelediklerini söyleyen Bayram, “Bizim sorumlu olduğumuz otoparklarda herhangi bir eksiklik varsa gereği neyse yapıyoruz” diye konuştu.

‘YOĞUNLUĞA SEBEP OLUYORLAR’

Trafik uzmanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, İstanbul’daki trafik sıkışıklığının en önemli nedenlerinden birinin park ihlali olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Çekiciler, park ihlallerinin önlenmesi için uygulanan bir yöntem. Çekiciler kural ihlali yapıyor. Bu sorunun çözümü, elektronik denetim sistemine park denetimlerinin de entegre edilmesidir.”

‘TİCARİ HALE GELDİ’

Fahri Trafik Müfettişleri Derneği Başkanı Sami Güleçyüz, çekicilerin bu işi ticari hale getirdiklerini öne sürdü. Güleçyüz, şu bilgileri verdi:

“Çekiciler, çektikleri aracın trafikte neden olduğu olumsuz durumdan çok daha fazlasını oluşturuyor. Mümkün olduğunca araç lastiklerini kilitleyerek yerinde bırakıp uygulamaya gitmek çok daha etkili olacaktır.”

Türkiye Trafik Güvenliği Vakfı Onursal Başkanı Ekrem Bulgun da trafik çekicilerinin daha iyi eğitilmesi gerektiğini belirterek, “Şehir içerisindeki araç çekmelerin mutlaka trafik polisinin gözetiminde ve yine polisin kumanda ettiği trafik aracıyla olması lazım” diye konuştu.

HANGİ HALLERDE ARACINIZ ÇEKİLİR?

Duraklama ve park etmenin yasak olduğu yerler şöyle:

- Trafik işareti ile duraklama ve park etmenin yasaklandığı yerler

- Otobüs, tramvay ve taksi durakları

- Yaya ve okul geçitleri ile diğer geçitler

- Kavşak, tünel, rampa, köprü ve bağlantı yolları

- Geçiş yolları üzeri

- Park etmiş araçların çıkmasına engel olacak yerler

- Yaya yolları