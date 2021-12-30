Survivor Semih, TBMM'de böyle görüntülendi

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM’de kripto para temsilcileriyle toplantı yaptıktan sonra fotoğraf paylaşırken, paylaşımdaki ayrıntı herkesin dikkatini çekti.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş Meclis'ten bir paylaşım yaptı. Mustafa Elitaş yaptığı fotoğraflı paylaşımda "Kripto Para Plaftormu’yla TBMM’de biraraya geldik. İlk tohumu ektik ,beklentileri aldık, bundan sonra kripto para alanında digital dünyada ne gibi adımlar atacağımızı tartıştık. Bürokratlarımızın da hazır bulunduğu toplantımız oldukça verimli geçti" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın paylaşımında ise bir isim dikkat çekti. Survivor yarışmasıyla tanınan Semih Öztürk de temsilciler arasındaydı.

Semih Öztürk de Meclis'ten paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

SURVIVOR SEMİH HEMEN AÇIKLAMA YAPTI

Ancak Survivor Semih'i görenler bir hayli şaşırdı ve sosyal medyada Elitaş'ın paylaşımına yorum yağdı. Ancak Semih'i fotoğrafta fark eden sosyal medya kullanıcıları paylaşıma "Survivor Semih ne alaka" yorumları yağdırdı. "Survivor Semih ne alaka" yorumlarının ardından ise ünlü yarışmacıdan açıklama geldi.

Semih Öztürk açıklamasında oturumda dinleyici olarak yer aldığını, konu hakkında kendisinden daha yetkin olan kişilerin yanında herhangi bir görüş belirtmediğini ifade etti.